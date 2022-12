România în Schengen: realitatea anului 2023 Zilele acestea sunt despre Revoluția din 1989. Despre cum regimul totalitar a fost rasturnat in mod dramatic. Și despre cum, inca din prima secunda, poporul roman s-a indreptat in direcție integrarii europene și euro-atlantice. A fost dificil sa depașim moștenirea erei comuniste, dar am reușit! Iar pentru asta… și pentru toate realizarile noastre, Europa ne datoreaza respect. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

