- Ministrul PNL al Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat duminica, 5 mai la Prima TV, ca il felicita pe ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, pentru initiativa de a cere renegocierea la Comisia Europeana a procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor in PNRR. „Chiar il felicit pentru aceasta…

- Romania trebuie sa modifice Codul Muncii in acest an, in caz contrar risca o procedura de infringement din partea Comisiei Europene. Printre altele, angajatorii vor fi obligați sa ofere mai multe informații despre raporturile de munca și sa scada perioada de proba a angajaților. Ministrul Muncii, Marius…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi, 2 iunie, Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea unui ajutor de 700 lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 lei luna, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai, intr o postare pe pagina personala de Facebook. "Am adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta care prevede…

- Peste 3.200 de ucraineni au fost angajați pe piața muncii din Romania, a anunțat, ieri, la Iași ministrul Muncii, Marius Budai. El a mai spus ca legislația in domeniu a fost modificata astfel incat dupa 12 luni, respectivele persoane sa nu fie nevoite sa vina cu noi documente din țara de origine. „Am…

- "Din legea pensiilor ne dorim sa pastram partea de rezolvare a inechitaților și pe masura ce planul de asistența cu Banca Mondiala se va derula vom vedea: , așa cum se spune in popor. Nu pot sa spun de pe acuma cum va ieși și ce asistența, ce date vor fi puse la dispoziție de BM. Noi discutam aproape…

- Marius Budai a declarat, sambata, la Antena 3, ca oamenii isi vor primi luni salariul. “Intrucat aseara, la ora 18.00, sistemul bancar s-a inchis, sistemul de plati, pe anumite banci din Romania care opereaza in Romania, o parte din angajati si-au luat salariul vineri, urmand ca luni sa fie problema…

- Romania va colabora cu Italia pentru certificarea si confirmarea stagiilor de cotizare a cetatenilor romani care lucreaza in aceasta tara, cu scopul de a scurta timpul de asteptare pentru cei care au dreptul la pensie, a anuntat miercuri ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria, informeaza…