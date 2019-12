Stiri pe aceeasi tema

- Editura Dacoromana TDC a tiparit editia a doua a monumentalei lucrari a criticului și istoricului literar Ion Rotaru, „O istorie a literaturii romane de la origini pana in prezent”. Intr-un format de excepție (36/24 cm., 1400 pagini, legata, cusuta, cartonata, supracoperta model nou), lucrarea a fost…

- Asociația Generația Schimbarii – AGES din Comanești continua seria de proiecte Erasmus+ pe care le-a dezvoltat in domeniul tineretului, atat la nivel local și național, cat și internațional, iar in perioada 11-20 noiembrie 2019 a organizat la Comanești schimbul internațional de tineri „Be Confident”,…

- Noul BMW Seria 1, recent lansat pe piața din Romania, a ajuns și in Bacau, la centrul autorizat din Nicolae Balcescu al dealerului pe Romania, Automobile Bavaria. Astfel, un week-end intreg, clienții companiei, dar și simplii pasionați de automobile, au putut viziona și testa vedeta sezonului din marea…

- „Toamna vine cu locuri de munca la Cafeneaua cu Joburi!” – anunța organizatorul acestui „altfel de targ de joburi”, Agenția de recrutare a forței de munca ECIM, din Bacau. Dupa evenimente similare in prima parte a anului, Caravana cu joburi de la ECIM a pornit acum prin zece orașe din Romania. In Bacau,…

- Expozitia – concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”, editia a XXIX-a, cea mai longeviva si prestigioasa manifestare culturala, un adevarat „pod al artelor” intre Bacau (Romania) si Chisinau (Republica Moldova) a avut vernisajul pe 31 august la Chisinau, asa cum este traditia, deoarece…

- Politica in Romania este o doamna de moravuri ușoare și asta s-a vazut foarte clar la ședința Consiliului local de marți, 1 octombrie, cand consilierii PSD s-au repezit sa muște din jugulara primarului Bacaului, fostul lor coleg de partid. Ședința a fost convocata pentru a se lua o decizie in privința…

- Bacaul, alaturi de altele 25 de județe din Romania, se alatura celor peste 100 de țari din toata lumea care fac curațenie in aceiași zi, in programul „Let’s Do It!”. Evenimentul este programat sambata, 21 septembrie. „Anul acesta nu mai este aceeași mobilizare ca anul trecut, insa noi, Federația Tinerilor…

- Anul acesta am strans 82.747 lei pentru Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie copii (Baza tratament) aparținand Spitalului Județean de Urgența Bacau. Va mulțumim! Campania „Luna cora, luna inimilor deschise”, desfasurata in perioada 1 mai – 31 august 2019, a strans 82.747 lei din…