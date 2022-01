Romania ramane in randul celor trei cele mai corupte tari din UE, alaturi de Ungaria si Bulgaria, releva datele Transparency International. Indicele de perceptie a coruptiei reflecta modul in care experti independenti si din mediul de afaceri percep coruptia existenta in sectorul public din 180 de state si teritorii. In ciuda angajamentelor luate la nivel oficial, 131 de state analizate nu au facut progrese semnificative in combaterea coruptiei in ultimii 10 ani. Clasamentul este intocmit prin acordarea de puncte. Transparency International precizeaza ca in Romania unul dintre cele mai vulnerabile…