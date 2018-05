Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 375.600 tone echivalent petrol (tep), cu 22% (106.200 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 172 milioane euro in primele doua luni ale acestui an, cu 139% mai mare fata de ianuarie-februarie 2017, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri.…

- Date furnizate de Institutul Național de Statistica arata pe ce au cheltuit romanii banii in primele doua luni ale anului. Astfel, romanii au cheltuit aproape 28 de miliarde de lei, din care 11 miliarde s-au dus doar pe mancare, bauturi și tutun. Datele INS publicate de HotNews.ro arata ca in primele…

- Romania a exportat, in primele 11 luni din 2017, produse chimice organice in suma de 133,4 milioane de euro, o valoare cu 14,1% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Romania a exportat, in primele 11 luni din 2017, carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de carne…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de bauturi au totalizat, in perioada mentionata, 110,1 milioane euro (plus 14,1%), iar cele de tutun brut…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…