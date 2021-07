Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis formal procedura de infringement pentru sase state, printre care si Romania, pentru netranspunerea integrala a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat,...

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru ca nu a permis accesul la ghiseul unic al Uniunii anumitor categorii de intreprinderi care, in mod normal, sunt eligibile in temeiul Directivei TVA, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.…

- Adina Valean este comisar european pe transporturi din partea Romaniei din 2019. Este europarlamentar PNL inca din 2007, dar a fost deputat PNL si in Parlamentul Romaniei si este sotia fostului presedinte al liberalilor, Crin Antonescu. Totodata, eurodeputatul PNL a detinut functia de vicepresedinte…

- Romania se afla in fața unui „risc foarte ridicat de declanșare de noi proceduri de infringement" pentru netranspunerea unor directive UE, se arata intr-un Memorandum MAE, relateaza HotNews.ro . Documentul urmeaza sa fie discutat in ședința de Guvern de marți dupa-amiaza, ce are loc dupa dezbaterea…

- Romania și Bulgaria vor avea acces limitat la sistemul informatic Schengen Foto: Arhiva. România și Bulgaria vor avea acces limitat la sistemul informatic Schengen de la 1 iulie. Se vor putea consulta informațiile, dar nu vor putea fi facute modificari în sistem. Autoritațile…

- Romania și Bulgaria au primit acces la citire in Sistemul de informatii privind vizele, baza de date care conecteaza politistii de frontiera de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din intreaga lume. Accesul e permis din iulie 2021, conform unei decizii adoptate vineri de Comisia…

- Romania era in procedura de infringement, pe anumite cauze in domeniul Energiei, insa nu mai este cazul, deoarece Comisia Europeana a adoptat un pachet decizional privind cazurile de incalcare a dreptului UE si le-a clasat, a anuntat vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu.…

- Premierul Cițu despre producția vaccinurilor anti-Covid in Romania: „Avem 11 companii pe care le-am pus pe lista pentru Comisia Europeana” Premierul Florin Cițu a declarat faptul ca sectorul privat din Romania trebuie susținut pentru a face cel puțin o parte din producția de vaccin impotriva COVID-19…