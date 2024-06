România în „optimi” la EURO 2024 – calcule, scenarii „Tricolorii” au pierdut, scor 0-2, meciul cu Belgia, cel mai greu duel de la Euro, iar eșecul asta a facut ca „B” sa fie cea mai complicata grupa a turneului. Chiar și așa, inca mai sunt șanse la calificare și destul de mari. Echipa naționala a avut un debut excelent la Euro 2024. Baieții lui […] The post Romania in „optimi” la EURO 2024 – calcule, scenarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0, sambata seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln, in etapa a doua din Grupa E a Campionatului European din Germania. Acest eșec a complicat lucrurile in grupa, trei echipe avand șansa de a se califica in optimi, deznodamantul urmand…

- Cea mai grea confruntare din grupele Euro 2024 e aici. Tricolorii lupta pentru o surpriza in fața Belgiei. Baieții lui Edi Iordanescu vin dupa o victorie fenomenala cu Ucraina, dar au in fața un adversar puternic, care nu are niciun punct pana acum, dar nu concepe sa rateze calificarea. SCOR LIVE Min.…

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…

- Romania joaca de la 22:00 cu Belgia, in cel de-al doilea meci de la Euro 2024. Cu un rezultat de egalitate, naționala iși asigura prezența in optimile turneului final din Germania. Florin Raducioiu (54 de ani), fostul mare internațional, este convins ca elevii lui Edi Iordanescu pot realiza surpriza.…

- Presa engleza se așteapta ca meciul dintre Romania și Belgia, care se va juca incepand cu ora 22:00, sa fie unul foarte echilibrat. Dupa un singur meci disputat de cele doua la acest Campionat European, Romania ocupa primul loc al Grupei E, cu 3 puncte, la egalitate cu Ucraina și Slovacia, care au un…

- Romania infrunta azi Belgia la EURO 2024, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului de la reporterii Gazetei. „Tricolorii” se pot califica in optimile de finala ale Campionatului European dupa a doua etapa a grupelor. Romania a inceput entuziasmant EURO 2024, 3-0 cu Ucraina…

- Romania – Belgia, sambata, la Koln, „Tricolorii”, test complicat cu „diavolii roșii” la Euro 2024 Romania – Belgia, sambata, la Koln, „Tricolorii”, test complicat cu „diavolii roșii” la Euro 2024 Romania – Belgia, al doilea meci al „tricolorilor” la EURO 2024, se joaca sambata, 22 iunie, de la ora 22.00,…

- Un sistem inovator pentru prevenție și refacere a fost implementat de echipa naționala de fotbal a Romaniei in cadrul cantonamentului din Wurzburg, Germania, relateaza FRF.Acesta consta in doua aparate de vacuum intermitent, care au fost montate in hotelul echipei și sunt utilizate alternativ de jucatori,…