- Norvegia, adversara Romaniei de luni, a spulberat Germania, scor 42-23, in al doilea meci al grupei de la Campionatul European de handbal feminin. Romania - Polonia, detalii AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile…

- Romania a invins Polonia, scor 28-24, și s-a calificat in faza grupelor principale de la Campionatul European de handbal feminin. Romania - Polonia, detalii AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile de la Campionatul…

- EHF crede ca schimbarile de pe banca tehnica nu au fost benefice naționalei de handbal feminin a Romaniei. Romania - Polonia e liveTEXT AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile de la Campionatul European de…

- Romania joaca sambata, de la ora 17:00, impotriva Poloniei, in al doilea meci de la Campionatul European de handbal feminin. Cu o victorie, „tricolorele” iși asigura in mare proporție calificarea in faza grupelor principale. Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal…

- Romania a pierdut primul meci de la Euro 2020. Vedeta echipei, Cristina Neagu, a prins o seara de coșmar, cu 4 goluri din 14 aruncari. Dumanska a fost MVP-ul ”tricolorelor” Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile…

- Romania se pregatește sa debuteze la Campionatul European de handbal feminin. „Tricolorele” se afla intr-o grupa din care mai fac parte Germania, Norvegia și Polonia. Va fi cel de-al 14-lea turneu final continental și se va desfașura in Danemarca, in perioada 3-20 decembrie 2020. Norvegia a renunțat…

- Campionatul European de handbal feminin din Danemarca debuteaza joi, 3 decembrie, cu meciul echipei naționale a Romaniei impotriva reprezentativei Germaniei. In Romania, transmisiunea TV este asigurata de posturile Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. Campionatul European de handbal feminin se…

- Campionatul European de handbal feminin „bate la ușa“, iar Bogdan Burcea, selecționerul Romaniei, pune la punct chiar din izolare ultimele „retușuri“ inainte de debutul in competiția suprema. Turneul este programat in perioada 3-20 decembrie și va avea loc, cel mai probabil, doar in Danemarca, dupa…