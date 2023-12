România, în flăcări nevăzute! Lipsa autorizației de incendiu pândește la fiecare colț In ciuda lecțiilor tragice din trecutul recent, Romania pare sa ignore, cu inconștiența, riscurile grave la care expune cetațenii prin permisiunea funcționarii a mii de școli, spitale, hoteluri și pensiuni fara autorizație de securitate la incendiu. Intr-un scenariu desprins parca din coșmar, jumatate din unitațile de invațamant din țara și peste 2.350 de unitați de comerț funcționeaza, in prezent, fara acest document esențial. Este de neințeles cum, intr-o țara care a suferit tragedii precum incendiile de la Colectiv sau Crevedia, autoritațile nu reușesc sa impuna respectarea regulilor de siguranța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

