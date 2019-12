Stiri pe aceeasi tema

- Ambros Martin (51 de ani) ar putea elimina cu Rusia „naționala” țarii sale, iar Norvegia și Germania știu ce calcule iși fac in ultimul meci. Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) e partida pe care o mai avem de disputat in Main Round;„Tricolorele” nu mai au nicio sansa sa termine in primele 8, iar…

- Reprezentantele Statelor Unite s-au impus in concursul pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart (Germania), americancele egaland cu aceasta ocazie Romania in privinta numarului de titluri mondiale (7).

- Romania a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-a clasat pe locul al 22-leaNaționala feminina de gimnastica a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo – 2020. La Campionatele Mondiale gazduite de Stuttgart (Germania), elevele lui Nicolae Forminte s-au facut de ras și…

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, sambata, ca nu este o mare surpriza faptul ca echipa feminina de gimnastica artistica a Romaniei nu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma ratarilor numeroase ale sportivelor din calificarile Campionatelor Mondiale care se desfasoara…

- Echipa feminina a Romaniei ocupa locul 10 in calificari la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart (Germania), dupa primele sase subdiviziuni, desfasurate vineri. Romania (Denisa...

- In data de 10 iulie 2019, Cristian Ionuț Amzuloiu, in varsta de 22 de ani, din județul Valcea, a suferit un accident rutier in timp ce se afla in Germania (A8 directie Stuttgart), in apropierea orașului Ulm. Intrand din plin in partea din spate a remorcii unui tir, a fost strivit in cabina camionului…