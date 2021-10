Stiri pe aceeasi tema

- Lidera de extrema dreapta din Franta, Marine Le Pen, a criticat dur „brutalitatea ideologica” a Uniunii Europene, intr-un gest de sustinere a premierului ultraconservator ungar Viktor Orban, cu care s-a intalnit marti, la Budapesta. Le Pen a denuntat „invazia de migranti” pe care blocul comunitar „vrea…

- Franta, Finlanda, Cehia si alte state membre din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania, sustin in comun includerea energiei nucleare pe lista investitiilor „verzi”, a anuntat luni Ministerul Industriilor din Cehia, transmite Reuters.

- Iohannis: Romania are potential in domeniul energiei Foto: Sorin Cealera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - "Agenda globala" - Realizator: Pavel Ionescu - Reporter: Sorin Cealera Realizator: România are potențialul de a deveni un jucator important și un hub european în domeniul…

- Virgil Popescu a declarat, joi, la CNE Cernavoda, ca Romania are nevoie de noi surse de energie. “Ne aflam astazi intr-un moment-cheie, la fel de important atat pentru noi, cat si pentru generatiile urmatoare. Romania are nevoie de noi surse de energie si, mai mult, de surse stabile de energie curata,…

- Se cauta solutii la cresterea accelerata a preturilor la energie Foto: radioiasi.ro Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti în Slovenia, nu au reusit sa se puna de acord în privinta raspunsului care trebuie dat la cresterea accelerata a preturilor la energie.…

- Romania a devenit „oaia neagra” a Uniunii Europene și raportam mult mai multe cazuri de Covid-19 fața de țari cu o populație mult mai mare. Daca in valurile doi și trei ne uitam ingroziți catre Spania, Italia sau Franța, in acest val patru al pandemiei, Romania depașește toate țarile din Uniunea Europeana.…

- Avertismentul președintelui Asociației Benzinarilor Particulari vine dupa ce pretul la carburanti este din ce in ce mai mare. Doar in Capitala, benzina premium a ajuns la 6,85 lei, iar cea standard este 6,20 lei. Specialiștii spun ca mai este doar un pas pana benzina va atinge pragul critic de 7 lei.„Va…

- Consiliul Mondial al Energiei - Comitetul National Roman (CNR-CME) organizeaza, in perioada 6-8 septembrie, SIREN - Simpozionul Roman al Energiei 2021, care va gazdui dezbateri relevante privind tranzitia sectorului romanesc al energiei catre tintele autoangajate de catre Romania ca Stat Membru al…