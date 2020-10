Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta a povestit vineri seara un caz dramatic la care a asistat, cand o femeie cu COVID-19 a venit la spital cu saturație de oxigen mica și avea nevoie de terapie intensiva, insa nu mai erau locuri. O pacienta a murit și astfel femeia internata inițial in salon a fost mutata la ATI.Medicul…

- Ziarul Unirea Virgil Musta: „Suntem la pragul intre viața și moarte și trebuie sa ințelegem acest lucru și sa fim foarte responsabili” In contextul in care cazurile de coronavirus din Romania au crescut alarmant in ultima saptamana, iar acest lucru a creat haos in spitalele din Romania, medicul Virgil…

- Dintotdeauna s-a crezut ca starea de bine a unui individ este influențata de sanatatea, aspectul, bunurile sale și mediul in care traiește. Acest fapt a contribuit in mod firesc la apariția unei modalitați medicale cunoscute sub numele de practica medicala estetica, aceasta avand obiectivul de a crea…

- Cursurile ar trebui sa se reia in școli incepand cu 14 septembrie, insa, deși mai sunt doar doua saptamani pana la acest moment, inca exista numeroase necunoscute legate de produrile care vor trebui urmate pentru prevenirea raspandirea coronavirusului. In aceste condiții, numeroși profesori, dar…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata, ca Romania va beneficia de fonduri europene de peste patru miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru investiții in sanatate. Liberalul a declarat ca “investitiile trebuie sa vizeze atat infrastructura de sanatate, cat si dotarea nu numai a spitalelor,…

- Mai mult de jumatate din angajatii din Romania (55%) se declara foarte ingrijorati de cresterea numarului de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dar nu considera ca ar trebui reintrodusa starea de urgenta, potrivit unui sondaj Bestjobs. Cei mai multi dintre respondenti (47%) sunt de parere…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca Romania risca sa nu absoarba toti banii din cei 80 de miliarde de euro de la Comisia Europeana si spune ca puterea ar trebui sa faca proiecte pentru tara, nu pentru clientele de partid

- Speak nu a mai rezistat și a rabufnit pe rețelele de socializare dupa ce numarul cazurilor noi de persoane infectate cu coronavirus a ajuns la aproape 1000 in ultimele 24 de ore. Speak s-a aratat ingrozit de faptul ca astazi s-au anunțat 994 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, cel mai mare numar…