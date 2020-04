România, în doliu! Un reputat academician s-a stins din viață Nascut in anul 1930 in comuna Dumbrava, județul Mehedinți (implinise pe 20 februarie a.c. venerabila varsta de 90 de ani), Alexandru Boboc a absolvit Facultatea de Filosofie, Universitatea din București in 1957. Intreaga sa cariera pedagogica de peste șase decenii a fost strans legata de Facultatea de Filosofie din București, domnia sa parcurgand la Catedra de Istorie a Filosofiei, imediat dupa absolvire, toate treptele recunoașterii universitare: asistent, lector, conferențiar și, din 1972, profesor universitar. De-a lungul excepționalei sale cariere universitare, Alexandru Boboc a indrumat cu… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 13 aprilie ora 16.00 14 aprilie ora 16.00, un numar de 2.127 militari si 425 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 422 misiuni de intarire a prezentei si de asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei de la Siret Suceava , Sculeni Iasi , Albita…

- Iata despre ce persoane e vorba, conform informațiilor furnizate de autoritați.Deces 134Femeie, 66 ani care a fost dializata intr-o clinica din București. Persoana a fost gasita decedata in casa in data de 03.04.2020.Pacienta a fost confirmata cu COVID 19 in data de 02.04.2020. Deces 135Barbat, 34 ani…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in Romania erau vineri 474 de cadre medicale infectate cu COVID-19, conform raportarilor primite de INSP din teritoriu.Distribuția pe județe este urmatoarea:Alba total 2Arad total 24București total 65Bistrița Nasaud total 3Botosani total 1Cluj total 3Constanța…

- In intervalul 1 aprilie ora 16.00 2 aprilie ora 16.00, un numar de 1.850 militari si 493 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 382 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei de la Siret Suceava , Sculeni Iasi , Albita…

- Peste 1.500 de militari au actionat in tara luni si marti in contextul pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, 1.549 de militari si 517 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 324 de misiuni de intarire…

- GCS Romania: 42 de persoane cercetate in 33 de dosare penale #Covid-19 Foto arhiva. 42 de persoane sunt cercetate în 33 de dosare penale pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii raspândirii bolilor, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Departamentul pentru…

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus – COVID 19, la nivel național, a ajuns la 70. UPDATE Cazurile 69 și 70. Barbat, 26 de ani, din Mehedinți venit din Italia pe data de 12.03.2020. Femeie, 52 de ani, din Mehedinți, contact cu barbatul de 26 ani, venita din Italia 12.03.2020. Ambele…

- Reacție dura a unchiului Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, dupa ce magistrații au decis ca Dosarul „Caracal” ramane la Tribunalul Olt. Judecatorii Curții de Apel Craiova au respins, marți, ca nefondata cererea familiei Alexandrei Maceșeanu de a stramuta dosarul la Mehedinți. Cumpanașu susține…