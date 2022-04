România în criza materiilor prime: Ce se va întâmpla cu materialele de construcții Romanii au ajuns sa plateasca aproape dublu pentru materialele de construcții, comparativ cu anul trecut, potrivit analiștilor. Un exemplu: in februarie anul acesta, fața de septembrie anul trecut, creșterile au fost intre 60 și 80 de procente. Printre cauzele invocate pentru scumpirile din acest sector: pretul carburanților și preturile crescute ale asigurarilor ( RCA și CASCO), avand in vedere ca transportul reprezinta o componenta a prețului final. „Daca este sa vorbim sau sa analizam o unitate de timp care inseamna septembrie 2021 – februarie 2022, creșterile in medie ale materialelor de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

