Stiri pe aceeasi tema

- SOMAJ TEHNIC. "Sunt 56.170 de companii care, pana la ora la care intram in sedinta de Guvern, au solicitat somaj tehnic pentru un numar de 459.000 de angajati, respectiv peste 55.000 de cereri de la persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, sportivi care lucreaza…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca, pana in prezent, 56.170 de companii au solicitat somaj tehnic pentru 459.000 de angajati, la care se adauga peste 55.000 de cereri de la persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, sportivi. "Sunt 56.170…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- Cel mai negru scenariu, anunțat de altfel de autoritați s-a adeverit. Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii miercuri de Ministerul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat marti noaptea ca se incep primele plati pentru somajul tehnic, procedura de care vor beneficia cel putin un milion de angajati. „Incepem primele plati pentru "somajul tehnic". Intre ziua in care am scris prima fraza in Ordonanta de urgenta pentru aceasta…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern ca 34.000 de companii au trimis cereri pentru somajul tehnic, cerand acest lucru pentru aproape 300.000 de angajati. "Actvitatea la ANOFM si la AJPIS este in plina desfasurare pentru procesarea cererilor…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat luni, in debutul ședinței de Guvern, ca deja firmele au depus la AJOFM-uri solicitari pentru acordarea indemnizației de șomaj tehnic unui numar de 298.000 de angajați cu contract individual de munca. In afara acestora, alte 35.000 de cereri individuale…

- ”Din semnalele primite, o buna parte din companii și instituții s-au organizat pentru ca angajații lor sa desfașoare, din aceasta dimineața, munca la domiciliu. Le mulțumesc. Aceasta este abordarea pe care o consider optima in aceasta perioada pentru evitarea aglomerației respectiv pentru oferirea unei…