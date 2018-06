Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, in perioada 18-20 mai, Sala Sporturilor din Constanta gazduieste concursul international Black Sea Judo Cup (Cupa Internationala a Marii Negre 2018), organizat de Clubul Sportiv Pantheon, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta. La intrecerea rezervata…

- Razboiul Dancila-Iohannis ia amploare! Mai exact, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,378 miliarde euro, se arata in datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1.378 milioane de euro…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea ambasadei…

- Conferinta Internationala de Lucrari Stiintifice "Zilele Tehnice StudentestiZ" (ZTSZ), organizata de Liga Studentilor din Facultatea de Mecanica Timisoara, care va avea loc in zilele de 4 - 6 mai la Facultatea de Mecanica a UPT, este o actiune de prestigiu in orasul nostru si nu numai, in acest an ajungand…

- Raportul a fost aprobat, miercuri, in Comisia LIBE din Parlamentul European. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport în care menţionează că România şi Bulgaria sunt pregătite…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei, la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Romania se afla la coada clasamentului european in privinta banilor platiți pe ora de munca. Potrivit unui raport Eurostat dat publicitatii recent, doar bulgarii sunt platiți mai prost decat noi. Cel mai mult primesc norvegienii, 51 euro pe ora, si islandezii – 42,6 euro, in timp ce in spatiul UE pe…