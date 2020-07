România, în anul 2100: 7,77 milioane de locuitori Predictiile pe termen lung privind expansiunea demografica mondiala se vor dovedi exagerate pe masura ce schimbari mai profunde vor remodela lumea din punct de vedere geopolitic, conform unui raport publicat ieri in jurnalul stiintific The Lancet. Populatia lumii va creste de la 7,8 miliarde, cat este in prezent, la 9,7 miliarde pana in 2064, apoi va scadea la 8,8 miliarde pana la sfarsitul secolului, cu 2 miliarde mai putin in comparatie cu estima (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

