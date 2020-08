Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce prevede HG 668 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID ndash; 19:Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta…

- ROMANIA – STARE DE ALERTA. Satul Gornet in carantina Azi la RRA, de la 13.20, ROMANIA – STARE DE ALERTA. Producator Elena Marinescu. Realizator Mihaela Stefan * STIRI * Meteo * Sport (14.00) * 13:21 Actualitate. Interviu cu Adrian Gluga, seful…

- Este pentru a doua luna consecutiv cand Romania se va afla in stare de alerta.In aceasta noapte a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 627 din 16 iulie, Hotararea de Guvern numarul 553 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica…

- Romania a trecut intr-o etapa ingrijoratoare a pandemiei de coronavirus: 614 cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Directorul OMS a transmis un mesaj ingrijorator legat de „cel mai mare pericol ce ne paște”.

- Adevarata sau falsa, s-a incetatenit ideea ca pe timpul pandemiei s-ar fi reintors in tara cei care nu aveau un loc de munca stabil, nu aveau contracte de munca. In parte, cel putin in ceea ce priveste lumea interlopa, este adevarat. Totusi, felul in care vor fi primiti la intrarea in tara cei care…

- Deputatul PSD Cornel Buicu a spus, la dezbaterea motiunii impotriva ministrului Sanatatii, ca romanii nu mai cred ce le spun guvernantii. El a sustinut ca poporul roman este “considerat fie precaut, fie prost” si ca regulile “nu sunt pentru Rares Bogdan si gasca lui”, potrivit news.ro.“Cancelarul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca Romania este in stare de alerta, avand aproape 200 de cazuri zilnic si o medie de 150 de persoane la Terapie Intensiva. „Dincolo de disputa politica, este o stare de alerta. Chiar daca nu e aprobata de Parlament, este o stare de alerta”, a afirmat, miercuri…

- Romania este inca in stare de alerta, iar plimbarile in grup sunt, teoretic, interzise. Totusi, la Iasi legile sunt incalcate zilnic fara nicio consecinta. Pe banci se sta la gramada, curtile din spatele blocurilor sunt pline de copii si parinti cu biciclete, trotinete si masinute, iar pe strazi se…