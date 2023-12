Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Un studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor, dat publicitații recent, arata pe ce loc este Romania la acest capitol, oferindu-se detalii și in ceea ce privește situația pe județe. Concret, in studiul GfK Purchasing Power pentru Romania si Europa 2023 se arata faptul ca, in Romania,…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor."Decalajul puterii de cumparare se…

- Romanii traiesc mai puțin decat alți europeni. Suntem la coada clasamentului european in ceea ce privește speranța de viața, conform celei mai recente statistici Eurostat. Doar bulgarii și sarbii traiesc mai puțin ca noi. Femeile sunt mai longevive. Traiesc, in medie, cu șapte ani mai mult decat barbații…

- Media europeana a speranței de viața este de 80 de ani, dupa ce a crescut constant pana la 81,3 ani in ultimul deceniu de dinainte de declanșarea pandemiei COVID (2009-2019). Femeile au o speranța de viața mai mare, de aproape 83 de ani, in timp ce barbații au 77,2 ani. Este o diferența de aproape sase…

- 75 de ani, aceasta este durata medie de viața a buzoienilor! In funcție de județul in care locuiești durata de viața poate varia semnificativ. Tulcea, spre exemplu, se afla in categoria județelor cu cea mai mica durata medie de viața din Romania. Aceasta situație persista din 1990 incoace, cand Tulcea…

- Media de varsta a tinerilor europeni de a parasi casa parinteasca este de 26,4 ani. In Romania, varsta este mai mare, de 27,7 ani in scadere fața de acum 10 ani. In 2022, tinerii din UE au parasit domiciliul parintesc in medie la varsta de 26,4 ani. Cu toate acestea, media de varsta a variat in funcție…