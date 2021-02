România impune carantină pentru călătorii din 74 de state și teritorii Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, joi, lista statelor de risc epidemiologic, lista care intra in vigoare de luni, 15 februarie 2021. Click aici pentru a studia Anexa la Hotararea CNSU nr 9(2) Hotararea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care […] The post Romania impune carantina pentru calatorii din 74 de state și teritorii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

