Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, este destinat sprijinirii realizarii unor sectiuni din cadrul autostrazii A7 in lungime de 319 km (sectorul Ploiesti – Pascani), arata comunicatul de presa al Guvernului. Valoarea totala estimata…

- Romania urmeaza sa imprumute de la Banca Europeana de Investitii (BEI) 600 de milioane de euro in vederea realizarii unor sectiuni din cadrul autostrazii A7.Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, negocierea contractului de finantare dintre Romania si BEI, in valoare de 600 milioane de euro, pentru…

- Guvernul a luat act, vineri, de un memorandum care prevede aprobarea negocierii contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, pentru sustinerea proiectului Autostrada A7 Romania - Cofinantare aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta…

- Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, este destinat sprijinirii realizarii unor sectiuni din cadrul autostrazii A7 in lungime de 319 km (sectorul Ploiesti – Pascani), arata comunicatul de presa al Guvernului. Valoarea totala estimata…

- Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, este destinat sprijinirii realizarii unor sectiuni din cadrul autostrazii A7 in lungime de 319 km (sectorul Ploiesti – Pascani), arata comunicatul de presa al Guvernului. Valoarea totala estimata…

- ”Grupul de firme care detine brandul de clinici dentare Life Dental Spa, cu 11 locatii in Romania, specializate in tratamente cu laser, a inregistrat o dublare a cifrei de afaceri in ultimul an, la peste 10 milioane de euro, iar planurile pentru anul in curs vizeaza o consolidare a prezentei la nivel…

- Valoarea totala a investițiilor imobiliare planificate in 2023 de investitorii activi in marile centre regionale ale Romaniei se situeaza intre 700 milioane și 1,2 miliarde de euro, conform unui studiu realizat de Romania Property Club in randul membrilor și partenerilor sai in luna ianuarie 2023. Marea…

- Azi in Timișoara, maine-n toata țara. Revoluția pe care ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a promis-o pentru sistemul medical romanesc continua. Ajuns la capitolul sensibil al lipsei in Romania, a centrelor de mari arși, Rafila a inițiat o OUG care sa deblocheze 200 milioane de euro pentru construirea…