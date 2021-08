Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primul semestru al acestui an, 1,287 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 25,7% (263.000 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de titei de 3,383 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 791.400 tep (30,5%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS)si preluate de…

