Romania importa vineri seara o cantitate de energie electrica de 1.905 MW Romania importa vineri seara o cantitate de energie electrica de 1.905 MW, in contextul in care, la ora 21:50, consumul era de 8.019 MW, iar productia de 6.113 MW, conform datelor publicate de Transelectrica citate de agerpres.roPotrivit sursei citate, productia pe baza de carbune totaliza 1.237 MW, cea pe hidrocarburi 1.358 MW, hidro 2.176 MW, eolian 638 MW si biomasa 53 MW.Productia de energie nucleara era de numai 651 MW, in contextul in care Unitatea 1 a CNE Cernavoda s a deconectat automat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

