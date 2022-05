Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflatiei a ajuns, in Germania, la 7,4% in luna aprilie, in contextul efectelor economice ale pandemiei si ale razboiului din Ucraina, anunta Oficiul german pentru Statistici, potrivit publicatiei Der Spiegel.

- Antreprenorii romani anticipeaza o noua CRIZA economica in Romania. Creșteri de prețuri, investiții amanate Antreprenorii romani iau in calcul posibilitatea ca in Romania sa inceapa o noua criza economica, pe fondul conflictului militar de la granita, in conditiile in care opt din zece companii precizeaza…

- Prețurile in Romania au explodat in ultima vreme, mai ales de cand romanii au facut cozi interminabile la diferite magazine pentru numeroase alimente de baza. Ei bine insa, deși sute de persoane au mers sa cumpere ulei de frica unei scumpiri foarte mari, produsul alimentar al carui preț a explodat este…

- In timp ce piețele privesc cum prețul graului atinge cel mai ridicat nivel din istorie, conflictul din Ucraina creaza ingrijorari legate de disponibilitatea cerealelor. Porumbul, semințele și uleiul de floarea-soarelui creaza cea mai mare ingrijorare in Europa acum. Iar creșterea prețului la ingrașaminte…

- "Nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi ” Foto: Arhiva / radioconstanta.ro. Premierul Nicolae Ciuca a dispus începerea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant. Guvernul nu va permite niciun derapaj, nicio tentativa de specula, a declarat purtatorul…

- Combustibili, veste antiglonț, caști, muniție și echipamente militare, alimente, apa și medicamente fac parte din noua tranșa de ajutoare pe care Romania o trimite in Ucraina. Ajutoarele au valoarea de 3 milioane de euro, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru, in timpul ședinței…

