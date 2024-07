România importă azi mai multă energie decât produce In aceasta dimineața, Romania s-a aflat intr-o situație neobișnuita pentru țara noastra: a importat mai multa energie decat a produs, lucru neașteptat luand in considerare cate surse proprii avem, conform economedia.ro . Astfel, conform datelor oficiale oferite de operatorul bursei de energie, Romania a importat in aceasta dimineața 700 MW din Bulgaria și 1.300 MW din Ungaria, iar prețului unui MW poate ajunge la 850 de euro. Romania trece printr-o perioada grea din punct de vedere energetic, sistemul fiind adesea suprasolicitat din cauza caldurii. Astfel deși Guvernul garanteaza ca nu se va ajunge… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

