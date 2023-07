România, împărțită între furtuni și caniculă. Noi alerte emise de ANM Mai mult de jumatate de tara se afla sub cod portocaliu de vijelii, grindina si averse torentiale, pana sambata dimineata. De asemenea, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de canicula pentru Bucuresti, in judetul Constanta si in alte 6 judete, pentru sambata. Duminica valul de caldura va persista in regiunile sudice, iar la inceputul […] The post Romania, imparțita intre furtuni și canicula. Noi alerte emise de ANM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

