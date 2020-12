Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, marți, intr-o vizita de lucru la Chișinau in care a discutat cu omologul sau Maia Sandu despre relația de colaborare dintre Romania și Republica Moldova. La sfarșitul intalnirii Klaus Iohannis și Maia Sandu au susținut o declarație comuna de presa. Șeful statului roman a anunțat un pachet de sprijin in lupta impotriva pandemiei pentru Republica Moldova. Conform președintelui Iohannis, in pachetul de sprijin sunt incluse și 200.000 de doze de vaccin anti-Covid pe care Romania urmeaza sa le doneze Republicii Moldova. Republica Moldova se afla la capatul listei…