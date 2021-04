România îmbrățișează moda politică europeană: Guvernele acumulează tot mai multe datorii Romania a avut, in trimestul IV al anului trecut, una dintre cele mai mari creșteri a ponderii datoriei publice in PIB, de 4,2 puncte procentuale, intr-un clasament condus de Ungaria (+6,5 pp), Spania (+6,0 pp), Grecia (+5,9 pp) și Austria (+5,0 pp), conform Eurostat. La sfarșitul celui de-al patrulea trimestru al anului 2020, inca afectat de raspunsurile politice la masurile de izolare COVID-19, care s-a concretizat in creșterea nevoilor de finanțare, ponderea datoriei publice in PIB pentru zona euro a urcat la 98,0%, comparativ cu 97,2% la sfarșitul celui de-al treilea trimestru al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

