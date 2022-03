Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca starea de alerta nu va fi prelungita dupa data de 8 martie 2022, ca urmare a scaderii numarului de imbolnaviri cu COVID-19. Odata cu ridicarea starii de alerta, unele restricții vor fi de asemenea eliminate.

- Președintele a anunțat ca din 8 martie, nu va mai fi prelungita starea de alerta in Romania, in condițiile in care “valul 5 epidemic este aproape de incheiere”. Iohannis a precizat, la finalul unei ședințe privind gestionarea pandemiei, ca vor fi eliminate și o serie de masuri restrictive, care vor…

- Catalin Striblea i-a șocat pe romani cu noul anunț! A fost alerta cu bomba la sediul postului de radio Europa FM. Cladirea a fost evacuata, iar ascultatorii au auzit in direct intr-un live de pe rețelele de socializare despre ce s-a intamplat. „Știu ca va așteptați sa avem Romania in direct. Din pacate,…

- Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim – „Parasiți imediat țara!”, dupa decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște suveranitatea și independența regiunilor separatiste Donețk și Lugansk. Anunțul MAE vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a afirmat…

- Ministrul Apararii anunța ca avioanele F-16 pe care Romania le are fac fața cerințelor de securitate din acest moment. Vasile Dincu a subliniat ca Romania va cumpara noile avioane F-35 peste 10 ani. Anunțul vine dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca țara noastra intenționeaza sa achziționeze…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron ca Franta este dispusa sa angajeze militari in Romania in cadrul unei eventuale cresteri a prezentei NATO ar putea duce la o consolidare a acestei prezente a Aliantei pe flancul sud-estic din Europa, in plin episod al tensiunilor cu Rusia, comenteaza…

- ALERTA in Romania: Inca 11 persoane sunt suspecte de infectare cu varianta coronavirus OMICRON ALERTA in Romania: Inca 11 persoane sunt suspecte de infectare cu varianta coronavirus OMICRON Informație de ultima ora: Romania ar putea avea inca 11 cazuri noi infectare cu coronavirus. Anunțul a fost facut…

- Informație de ultima ora. Romania ar putea avea inca 11 cazuri noi infectare cu coronavirus. Anunțul a fost facut astazi de Adriana Pistol, reprezentanta INSP. Deocamdata, Romania are trei infectați cu Omicron. Pistol a anunțat ca avem șase cazuri probabile și cinci suspiciuni de infectare. Un…