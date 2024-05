Stiri pe aceeasi tema

- NATO desfasoara exercitii care implica arme nucleare impotriva Rusiei, a declarat marti generalul Vladimir Kulisov, prim-adjunct al directorului Serviciului Federal de Securitate al Rusiei si seful politiei de frontiera, relateaza Xinhua, citata de Agerpres.

- Uniunea Europeana se pregatește sa porneasca o noua investigație cu privire la felul in care Meta gestioneaza postarile privind alegerile, conform celor de la The Guardian . Mai multe detalii ar urma sa fie anunțate in aceasta saptamana, insa se pare ca lucrurile care ii ingrijoreaza pe oficialii europeni…

- Teodor Ileș face afaceri inca din anii ’90 și prin firma sa, Felix Telecom, este bine ancorat in contractele cu instituții importante ale statului roman. Compania Felix Telecom, controlata de Teodor Ileș, fost ofițer CIE (Centrul de Informații Externe), din vremea Securitații comuniste, a primit un…

- Actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, caștiga alegerile prezidențiale, primind 87,17% din voturi in baza rezultatelor procesarii a 70% din buletinele de vot, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse.

- Iulian Fota a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre cum folosește Rusia teroarea ca instrument strategic. „Rusia folosește teroarea exercitata prin utilizarea de civili ca ținte vii pentru bombardamentele sale, pentru a pune presiune pe autoritațile…

- Serviciul de informatii externe (SVR) al regimului lui Vladimir Putin a acuzat luni Statele Unite ca incearca sa se amestece in alegerile prezidentiale din Rusia si a afirmat ca Washingtonul are chiar planuri de a lansa un atac cibernetic asupra sistemului de vot online, relateaza Reuters, informeaza…

- Aliații lui Navalnii - care au promis sa transmita in direct pe internet evenimentele din aceasta zi - l-au acuzat pe președintele Vladimir Putin ca l-a asasinat pentru ca liderul rus nu ar fi putut tolera gandul ca Navalnii ar putea fi eliberat intr-un potențial schimb de prizonieri, relateaza HotNews.ro.Aceștia…