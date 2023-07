Stiri pe aceeasi tema

- In ședința din dupa-amiaza zilei de 6 iulie 2023, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a analizat proiectul pentru instruirea piloților ucraineni in Romania, in urma caruia ofițerii ucraineni vor putea conduce avioane de lupta F-16. Proiectul privind instruirea piloților ucraineni in Romania fusese…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat, joi, implicarea Romaniei intr-un proiect transatlantic nou – crearea in tara noastra a unei facilitati de instruire a pilotilor pentru operarea avioanelor F-16, informeaza AGERPRES . Administratia Prezidentiala informeaza intr-un comunicat ca, impreuna…

- In Romania va fi inființat un centru regional pentru instruirea piloților care opereaza pe avioanele militare F-16. Decizia a fost luata astazi in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. Va fi o cooperare cu alte state aliate și cu compania care proiecteaza aparatul de lupta. CITESTE SI Stația de…

- Lupta elevilor ucraineni care s-au refugiat in Romania s-a impartit, in cele 16 luni de cand a inceput razboiului, in doua mari componente. Pe de o parte sunt cei care au trecut integral in sistemul romanesc de invatamant, echivalandu-si studiile, invatand limba si trecand toate greutatile birocratice.…

- Intr-un comunicat oficial, Ministerul Apararii din Olanda susține ca, impreuna cu Danemarca, avand sprijinul Statelor Unite ale Americii, lucreaza la inființarea unui centru de pregatire pentru piloții ucraineni de F-16 Fighting Falcon.

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca tara sa are prea puține avioane de lupta F-16 pentru a putea discuta despre transferul unor astfel de aeronave in Ucraina, insa a subliniat ca Varșovia sprijina pregatirea piloților ucraineni."Avem un numar relativ mic de aeronave F-16. Suntem gata…

- Romania a renunțat de luni, 1 mai, la „masurile de flexibilitate” referitoare la circulația animalelor de companie care vin din Ucraina, decise anul trecut, a anunțat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).Din cauza „situației excepționale din Ucraina” și…

- In ultimele 24 de ore, structurile MAI au intervenit la 4.291 de evenimente, 2.802 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.489 circumscrise situatiilor de urgenta. Potrivit MAI, la nivelul structurilor de politie au fost semnalate 779 posibile infractiuni, peste 22 dintre…