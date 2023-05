Stiri pe aceeasi tema

- Charles Darwin spunea ca „ignoranța genereaza mai des incredere, decat cunoașterea” iar Bertrand Russell ne-a transmis ca „unul dintre lucrurile nefericite ale timpului nostru este ca cei care sunt increzatori sunt proști, iar cei care au imaginație sau ințelegere sunt plini de indoiala și indecizie”.…

- Programul prin care statul roman sustine financiar refugiatii din Ucraina a fost modificat printr-o ordonanta de urgenta in sedinta de guvern de astazi. Cu detalii, redactorul RRA, Andrei Serban: Refugiatii din Ucraina vor primi o suma de bani de persoana, timp de patru luni consecutiv. Dupa aceasta…

- Tatal premierului Nicolae Ciuca a murit miercuri, 12 aprilie. Ședința de guvern programata pentru ora 14.00 va avea loc coform programului anunțat, insa nu vor fi susținute declarații de presa. Gheorghe Ciuca, tatal lui Nicolae Ciuca a fost subofiter in Armata. A iesit la pensie cu gradul de plutonier…

- "Am spus ca sunt extrem de hotarat sa-mi depun candidatura pentru pozitia de vicepremier la rotativa in cadrul partidului, cu un singur amendament, ca in cazul in care va dori sa faca asta Bolojan sau Boc, voi face un pas lateral. Altfel, voi concura in aceasta pozitie cu oricare dintre colegii mei…

- Intre 29 și 30 martie 2023 la Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc Forumul pe Dezvoltare Durabila din Regiunea UNECE (Comisia Economica a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa din care fac parte 56 de state). Romania a fost prezentata la eveniment de catre consilierul de stat Borbely Laszlo,…

- Sedinta comuna a Guvernelor roman si polonez desfasurata, marti, la Palatul Victoria, a oferit prilejul celor doua parti de a confirma planul de actiune 2022 – 2026 convenit in intalnirile anterioare si de a stabili obiective si directii noi de actiune in plan bilateral pe liniile fiecarui minister…

- Romania a inregistrat, in ultimii ani, progrese importante in ceea ce priveste procesul de incluziune a romilor, insa masurile adoptate nu au solutionat toate problemele, actualul Guvern acordand o atentie sporita eliminarii acestora, a transmis, ieri , premierul Nicolae Ciuca, intr-un mesaj cu ocazia…