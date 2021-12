Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de tone de deșeuri constand in haine, plastic și cauciucuri uzate au fost oprite la intrarea in țara la punctele de trecere a frontierei Borș I si Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii din punctul Borș I au verificat, pe sensul de intrare in tara, un TIR condus roman…

- In data de 13.12.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș I au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar, condus de un cetatean roman, in varsta de 35 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insoțire a marfii,…

- Doua autocamioane incarcate cu peste 40 de tone de deseuri din plastic, textile si cauciucuri au fost oprite la intrarea in tara prin vami din judetele Arad si Bihor, deseurile fiind aduse, fara documentele prevazute de legislatie, din Italia si Ungaria, informeaza Agerpres . Autocamioanele au fost…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Borș I si Varșand, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Bihor si Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a doua mijloace de transport incarcate cu peste 40 tone de…

- Doua TIR-uri incarcate cu peste 40 de tone de deșeuri constand in haine, plastic și cauciucuri uzate, au fost oprite sa intre in Romania de catre politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Borș I si Varșand, informeaza Poliția de Frontiera. Autocamionul oprit la Borș I era…

- Traficul transfrontalier se desfasoara ingreunat, fiind inregistrate coloane de automarfare atat pe sensul de iesire din Romania, cat si pe cel de intrare, ca urmare a implementarii unei noi aplicatii la controlul de frontiera de catre autoritatile de frontiera maghiare, a informat, marti, Politia de…

- Peste 30 de migranti au fost prinsi la frontiera cu Ungaria, in judetul Arad, cand incercau sa iasa din tara ascunsi in trei camioane si un microbuz, verificate la sfarsit de saptamana. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera Arad, cel mai mare grup de migranti…

- Soferii de camioane care traverseaza vamile Romaniei, mai ales cele mai aglomerate vami spre Ungaria, precum Bors sau Nadlac, se confrunta adeseori cu randuri mari, care genereaza coloane lungi de camioane in asteptare, uneori de sute de metri sau chiar mai mult. Pe acest fundal, exista in permanenta…