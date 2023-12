Stiri pe aceeasi tema

- Un clasament inedit a dezvaluit care este orașul din Romania in care traiesc cei mai fericiți oameni, și-a caștigat un loc și in top 10 din Europa. In timp ce locuitorii Capitalei sunt din ce in ce mai nemulțumiți, alții se bucura din plin de experiențele traiului in celebra localitate. Un clasament…

- Dr.Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuți pediatri din Romania, avertizeaza in privința epidemiei de rujeola și a ratei scazute de vaccinare, dupa primul caz tragic inregistrat la Brașov, unde un bebeluș de 7 luni a murit.

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Romania are cea mai mare impozitare pe munca si cea mai mica pe capital si a explicat ca trebuie gasit un echilibru, in caz contrar urmand sa apara crize sociale.Premierul a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca reducerea impozitarii pe munca…

- 1 Decembrie 2023, PROGRAMUL OFICIAL comunicat de Primaria Alba Iulia! JOI, 23 noiembrie 2023 10.00 Unitate, continuitate și independența in istoria poporului roman, ediția a XLIII-a Simpozion național dedicat Zilei Naționale a Romaniei –deschiderea oficiala Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Sala…

- Romania vine in ajutorul Fașiei Gaza! Intr-un moment critic pentru aceasta regiune, Guvernul Romaniei ii va ajuta pe cetațenii care fug din calea razboiului și se afla la un pas foarte aproape de moarte. La intoarcerea din zonele afectate de razboi, Marcel Ciolacu a fost emoționat de ceea ce a vazut…

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. „Romania nu poate asista fara reacție la drama a sute de mii de oameni care risca sa moara de foame, sete și de frig”, a spus Ciolacu.

- Familii intregi din Romania sunt panicate și nu știu cum sa iși ajute persoanele dragi aflate acum in Israel. Președintele comunitații evreilor din Arad, Raoul Vizental, considera ca este vorba despre terorism.

- Filmul “Dragoste pe muchie pe cuțit”, prima comedie romantico-culinara din Romania, a avut parte de o avanpremiera de poveste ieri, 26 septembrie, la Cineplexx Baneasa. Sute de fani și mai mulți invitați de seama, actori și vedete au fost prezenți la proiecția speciala a mult așteptatului film. Evenimentul…