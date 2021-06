România – Georgia, bilete şi la Stadionul „Ilie Oană” Pentru prima data din noiembrie 2019 incoace, suporterii Naționalei ii pot susține pe tricolori din tribune. Astazi, de la ora 21:45, stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești, Romania intalnește Georgia intr-o partida amicala. Bilete la amical sunt disponibile și la casele stadionului “Ilie Oana” din Ploiești, astazi, in ziua meciului, pana la ora de start, prețul acestora fiind: 30 RON (peluze) și 60 RON (tribune). Pentru a respecta condițiile prevazute in Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sanatații nr. 310/708/2021 privind prezența spectatorilor, la acest joc… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, team managerul de la FCSB, a vorbit despre o posibila revenire a lui Constantin Budescu la echipa roș-albastra. Intrebat de fanii roș-albaștrilor de o posibila intoarcere a mijlocașului de 32 de ani la echipa lui Toni Petrea, MM Stoica a spus ca totul depinde de contractul lui Budescu…

- Constantin Budescu, 32 de ani, s-a transferat in iarna in Arabia Saudita, la Damac, insa n-a mai prins lotul largit al echipei naționale pentru duelurile iminente din preliminariile CM 2022. Faptul ca Budescu n-ar fi la cei mai buni parametri fizici a cantarit decisiv in decizia lui Radoi de a nu-l…

- Constantin Budescu (32 de ani), legitimat la Damac FC (Arabia Saudita) a pierdut și recursul procesului cu fostul club, Al Shabab. Dupa o prima decizie favorabila arabilor, in procesul intentat de aceștia dupa ce Budescu a rupt contractul și a revenit la Astra, FIFA a menținut și la recurs decizia.…

- Constantin Budescu (32 de ani) a sarbatorit in stil mare victoria obținuta de Damac pe terenul lui Abha, scor 4-3. Damac a obținut a doua victorie in ultimele 3 runde și a parasit ultima poziție a clasamentului din Arabia Saudita. Constantin Budescu a stat pe teren pana in minutul 51, cand formația…

- Constantin Budescu, 32 de ani, mijlocașul celor de la Damac FC, i-a raspuns lui Adrian Mutu (42), selecționerul Romaniei U21, dupa execuția reușita de „Briliant” duminica. Budi a profitat de pauza competiționala din Arabia Saudita și a revenit in Romania pentru cateva zile. Nu a ratat ocazia unui nou…

- Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Constantin Budescu, chiar daca jucatorul este momentan la Damac, in Arabia Saudita. Patronul FCSB este convins ca fostul sau jucator va veni sa joace la echipa pe care o conduce, dupa ce ii va expira contractul cu cei de la Damac, in luna iunie. Gigi Becali,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, nu renunE›Aƒ la ideea de a-l duce A®n varAƒ pe Constantin Budescu (31 de ani), aflat A®n prezent la Damac FC, A®n Arabia SauditAƒ. MijlocaE™ul ofensiv nu s-a adaptat A®ncAƒ la noua sa echipAƒ, iar Gigi Becali este sigur cAƒ Budecsu va reveni din sezonul viitor la formaE›ia…

- Constantin Budescu (32 de ani) a contribuit decisiv la primul gol A®nscris de Damac pe terenul lui Al Ahli, A®n victoria cu 3-1 din etapa 22 a campionatului Arabiei Saudite. Titular la Damac pentru al patrulea meci consecutiv, Constantin Budescu a fost decisiv A®mpotriva lui Al Ahli, ocupanta locului…