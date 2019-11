Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 noiembrie, General Dynamics European Land Systems (GDELS) a inceput producția de transportoare PIRANHA 5 la fabrica partenerului sau strategic, Uzina Mecanica București (UMB). Acest eveniment marcheaza o...

- Importurile de gaze au fost în august de 3,5 ori mai mari decât cele din aceeași luna a anului trecut. Importurile sunt mai mari și pe fondul scumpirii gazelor din producția interna. Spre deosebire de alți ani, gazele naturale românești au ajuns sa fie mult mai scumpe decât cele…

- "Romania are nevoie mai mult decat oricand de universitati precum Lucian Blaga. (...) Suntem intr-o etapa in care pentru a construi o Romanie dezvoltata, o Romanie prospera este nevoie de o schimbare de paradigma. Trebuie sa generam valoare adaugata, trebuie sa construim retele de colaborare internationala…

- Romania va cheltui 2,5 miliarde de euro pentru modernizarea unei baze militare de la Marea Neagra, pentru a contracara prezența insidioasa a Rusiei in regiune, scrie cotidianul britanic The Times.

- Romania este cel mai mare producator de gaze naturale din Europa de Est, cu o productie medie de gaze naturale in ultimii ani de circa 11 miliarde de metri cubi, afirma Federatia Patronala Petrol si Gaze, potrivit Agerpres."Aniversam astazi, 13 septembrie, Ziua Gazistului Roman. Federatia…

- Productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si cu 0,1% in Uniunea Europeana in iulie, comparativ cu luna precedenta. Romania a inregistrat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica, preluate de Agerpres.

- Eu sunt pentru! Da, dle, sunt pentru libertatea de a candida. Ai bunul-simț ca ești ce trebuie? Candideaza! Vrei sa fii președintele Romaniei? Foarte bine! Fa-ne oferta! Sa avem de unde alege! Nu suntem din cale-afara de mofturoși! Ne-am mulțumi cu puțin. Am vota un președinte care, cumulat, sa indeplineasca…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, pune la grea incercare nervii foștilor colegi din PSD. Dupa ce in urma negocierilor privind o alianța cu ALDE, PRO Romania ar fi cerut sa intre la guvernare și sa aiba cinci ministere, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, s-ar fi dezlanțuit.Anuntul…