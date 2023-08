România, furnizor principal de medici pentru sistemul medical din Belgia Intr-un top 3 privind țarile de unde provin cei mai mulți medici straini care profeseaza in Belgia, Romania se plaseaza pe locul al treilea, dupa Franța și Țarile de Jos. Numarul medicilor straini care lucreaza in Belgia s-a dublat in 11 ani, ajungand la peste 10.000, transmite, pe baza datelor oficiale, publicația ”7sur7”. La inceputul anilor 2000, doar 4 medici din 100 erau formați in strainatate, in timp ce in prezent sunt 14 din 100. Cei mai mulți medici straini care profeseaza in Belgia sunt din Franța și Țarile de Jos: 1.620 și, respectiv, 1590 de medici. Pe locul al treilea in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

