Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde digital care urmeaza sa fie aprobat de Uniunea Europeana in data de 14 mai, va fi folosit pentru deplasarile internationale, a declarat, marti, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, la finalul intrevederii patronatelor cu premierul Citu.

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccianre, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa ca vaccinul de la Johnson&Johnson va ajunge in Romania la jumatatea lunii aprilie. Acesta a mai precizat ca fiind vorba despre o singura doza se preteaza mai mult centrelor mobile, a precizat el. „Pentru…

- Productia industriala in Uniunea Europeana si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna ianuarie, insa in Romania a stagnat comparativ cu luna decembrie si a scazut comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- „Daca se va ajunge la aceasta decizie, am cunoștința de discuții la nivel european, cred ca ele sunt discuții exploratorii avand in vedere ca multe state europene depind de turism. Este mult prea devreme sa vorbim despre un pașaport de vaccinare. Romania, ca și celelalte țari, emit acest cerificat medical…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Partidul Social Democrat vrea sa scoata Romania din Uniunea Europeana deoarece amendamentele depuse de social-democrati la buget au ca sursa de finantare zona din care tara noastra plateste contributia la UE. El a mentionat ca amendamentele PSD au un impact bugetar…

- Republica Moldova iși va realiza campania de vaccinare nu mai devreme de anul 2023, țara fiind plasata in aceeași categorie cu o buna parte din statele africane. Potrivit unui studiu al companiei de cercetare Economist Intelligence Unit, cel mai rapid iși vor definitiva campaniile de vaccinare Uniunea…

- Agenția Europeana pentru Securitate Cibernetica este prima instituție cu putere de decizie continentala din partea Uniunii Europene care iși va avea sediu central in țara noastra, decizie care vine cu numeroase beneficii pentru specialiștii și industria IT și nu numai. Reușita actualului ministru de…