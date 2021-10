Scepticismul romanilor apropo de imunizare, in pandemie, se traduce si in numarul de morti cauzati de noul coronavirus. Tara noastra se afla pe locul 2 in lume la decesele zilnice COVID raportate la populație, dupa Bulgaria, potrivit datelor centralizate de Universitatea Oxford. Cele doua țari au cele mai mici rate de vaccinare din Europa. In […] The post Romania, fruntasa in topul DRAMELOR: bolnavii de Covid mor pe capete! first appeared on Ziarul National .