Romania frumoasa, vazuta de copii prin creatiile proprii - PICTURA.

- Parada de 1 Decembrie din Bucuresti i-a incantat cel mai mult pe copii, care au urmarit cu sufletul la gura defilarea militarilor si a tehnicii de lupta. Tot ei au fost si cei care au avut cele mai frumoase cuvinte despre Romania.Mii de oameni au venit sa priveasca parada de Ziua Nationala si cei mai…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a votat la Iacobeni, pentru o Romanie normala, in care romanii sa isi doreasca sa traiasca. „Am votat pentru Romania normala, pentru Romania educata, in care ne dorim sa traim si sa ne crestem copiii! Am votat pentru un președinte care alaturi de ...

- "Am votat cu gandul la un presedinte care va pune capat unor masuri de austeritate care vor face foarte mult rau, pentru ca a scadea veniturile romanilor nu poate fi decat o veste ingrijoratoare si, in ceea ce ma priveste, nu voi fi niciodata de acord sa fie curbe de sacrificiu pe categorii sociale…

- Domnul prof. dr. Liviu Nedelcu, managerul Centrului Cultural Vrancea, a obtinut Premiul pentru Pictura al Uniunii Artistilor Plastici din Romania pentru anul 2018. Gala decernarii premiilor Uniunii Artistilor Plastici din Romania va avea loc duminica, 27 octombrie 2019, la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu…

- Meciul oficial din cadrul preliminariilor Campionatului European de fotbal de anul viitor, dintre Romania și Norvegia, de asta seara, care va debuta la ora 21.45, pe „Arena Naționala”, din București, trebuia sa se dispute cu porțile inchise, FRF fiind suspendata in urma unor gesturi necugetate ale suporterilor…

- In a treia tara din Europa cu cea mai mare rata a abandonului scolar, un oras pare sa fi gasit solutia. De cateva zile, prima scoala mobila din Romania strabate strazile din Turda, in incercarea de a le oferi un viitor mai bun copiilor care nu pot ajunge la scoala.

- UEFA a decis ca Romania vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, insa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadion Copiii care nu au implinit 14 ani…

- "Eu nu vreau sa fiu fericit intr-o Romanie normala condusa de o femeie muncitoare, alaturi de fiecare roman. Asta nu este Romania normala. Tema principala de campanie este combaterea criminalitatii. ", a spus Alexandru Cumpanasu. Acesta i-a atacat si pe parlamentarii romani, spunand ca cei…