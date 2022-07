Expertii in turismul de pe plaiurile mioritice afirma ca acest segment a inceput foarte bine anul, cu rezervari in crestere in ianuarie si in prima parte a lunii februarie, insa odata cu aparitia conflictului din Ucraina rezervarile au scazut brusc. Reprezentantii agentiilor de turism spun ca, in luna iulie, multi romani prefera sa mearga in […] The post Romania frumoasa isi pierde propriii turisti. Rezervarile interne s-au PRABUSIT! first appeared on Ziarul National .