Romania si-a terminat de cheltuit veniturile pe anul trecut inainte de mijlocul lunii noiembrie, moment in care a inceput sa traiasca pe credit. Tara noastra, alaturi de Franta si Cipru sunt tarile care isi termina cel mai repede banii, in timp ce alte state europene mai au fonduri si pentru primele zile din anul urmator. In contextul unor deficite din ce in ce mai mari, nici in anii viitori situatia nu pare mai roz.