- Potrivit datelor Worldometers, Romania era luni seara pe locul 19 dintr-un total de 180 de tari la numarul persoanelor declarate vindecate. Procentul de vindecare in tara noastra este de 12,67% ceea ce plaseaza Romania in top 20 mondial.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia:…

- Conf. Dr. Molnar Geza susține ca vom avea doua varfuri ale pandemiei de coronavirus.”Acum, cu 576 de cazuri cunoscute, trebuie sa ținem cont ca testarile sunt ramase in urma. Din cei peste 5.000 de carantinați și cei peste 72.000 de la domiciliu, la un calcul, fara nicio dicuție, daca am face in aceasta…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), a transmis marți seara Grupul de Comunicare Strategica.

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Romania se afla pe locul 9 in topul mondial in ceea ce priveste antreprenoriatul feminin precum si intre primele 10 confederatii de antreprenoriat feminin din Uniunea Europeana, a afirmat, miercuri, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin, Cristina Chiriac, la Gala "Women…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…