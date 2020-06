România fericită Daca am fi fost intr-o țara cat de cat normala, Curtea Constituționala nu s-ar fi ocupat cu discuții inutile despre sexul ingerilor. Este absolut fascinant cum judecatorii Curții sunt nevoiți sa se ocupe cu apararea drepturilor și libertaților centațenesti limitate de mințile odihnite ale unora ajunși in scaune ministeriale in urma unor penibile jocuri de […] Articolul Romania fericita apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

