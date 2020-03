Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 18:30 – O femeie de 54 de ani din judetul Neamt este al 50-lea caz de infectie cu noul coronavirus din Romania, anunta, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Femeia a fost internata la spitalul din Roman pe 11 martie cu tuse, febra, faringita. Pe 1 martie s-a intors din Italia, dintr-o zona…

- UPDATE, 12 martie 2020, ora 10:45 – Un nou caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat joi in Romania, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 48. Este vorba despre o femeie din Capitala. Femeia are 20 de ani. ”Pana astazi, 12 martie, la nivel national au fost confirmate 48 de cazuri de cetateni…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- Au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus COVID 19 Astfel, numarul cazurilor a ajuns la 11, transmite sambata Grupul de Comunicare Strategica.Un caz priveste o tanara de 15 ani din Timisoara, care studiaza in aceeasi unitate de invatamant cu ceilalti doi…

- "Femeia de 38 de ani, rezultatul este negativ, fiind al doilea test realizat cu rezultat negativ. Barbatul de 47 ani, rezultatul este negativ, dupa ce in a 12-a zi rezultatul testului a fost pozitiv.Tanarul de 16 ani, rezultatul este pozitiv, dupa ce anterior testul a fost, de asemenea, pozitiv. Colegul…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Cel de-al saselea caz de coronavirus, un barbat, va fi transportat la Iasi pentru a fi tratat, conform anuntului facut de secretarul de stat Raed Arafat. ”In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al saselea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat…

- Șefa Direcției de Sanatate Gorj, Carmen Ivanov, a fost demisa vineri de ministrul Sanatații, Victor Costache, pentru ca ar fi comunicat informații false despre numarul de locuri disponibile pentru pacienții suspecți de infecție cu coronavirus, transmite Digi24.Ministrul Sanatatii a demis-o pe sefa Direcției…