- Sportiva romana Daniela Stanciu s-a clasat pe locul al cincilea in finala probei de saritura in inaltime, duminica, in ultima zi a Campionatelor Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia). Stanciu (33 ani), legitimata la CSA Steaua Bucuresti, a trecut peste stacheta inaltata la…

- Sportiva romana Andrea Miklos s-a clasat pe locul 6 in finala probei de 400 m plat, sambata, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), cu timpul de 52 sec 10/100. Miklos (22 ani), legitimata la CSM Bucuresti si antrenata de Magdolna Kanizsay, a reusit astfel cel…

- Florentina Iușco și Miklos Andreea vor concura, sambata seara, dupa ora 20.00, in finalele probelor de saritura in lungime, respectiv 400 metri, din cadrul Campionatelor Europene de atletism in sala de la Torun din Polonia. O alta reprezentanta a țarii noastre, Daniela Stanciu, este calificata in ultimul…

- Sportivul roman Gabriel Bitan s-a clasat pe locul 8, ultimul, in finala probei de saritura in lungime, vineri, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), cu 7,72 m. Bitan se calificase in finala cu performanta de 7,78 metri. Medalia de aur a fost cucerita de grecul Miltiadis…

- Sportiva romana Florentina Iusco s-a calificat in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), dupa ce s-a clasat pe locul sapte in calificarile de vineri, cu performanta de 6,57 m. In schimb, Alina Rotaru, care in urma cu doi ani, la Glasgow,…

- Sportivul roman Gabriel Bitan s-a calificat, joi seara, in finala probei de saritura in lungime la Campionatele Europene de atletism in sala de la Torun (Polonia), cu 7,78 metri. Bitan (22 ani), care luna trecuta castiga titlul de campion national in sala cu 8,14 metri, a incheiat calificarile…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, a declarat, pentru AGERPRES, ca sportivii romani care vor participa la Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori, care vor avea loc in perioada 4-7 martie, in orasul polonez Torun, se vor bate pentru medalii, obiectivul stabilit…

