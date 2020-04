”România face MILIOANE din amenzile de coronavirus”. Ce scrie presa străină despre noi Potrivit BBC News, amenzile ”relativ mari”, aplicate intre 24 martie și 19 aprilie, se ridica la 78 de milioane de euro, o suma care ar fi egala cu impozitul pe profit din Romania in februarie 2020. De altfel, BBC da și exemplul unuia dintre primarii Capitalei, Robert Negoița, care a fost amendat cu 10.000 de lei (aproximativ 1.825 de lire sterline) dupa ce a fost prins cu bicicleta intr-un parc public. Parcurile sunt inchise, iar Robert Negoița a susținut ca l-a inspectat. Ulterior, primarul a spus ca, la fel ca orice cetațean, trebuie sa se supuna legii și ca este dispus sa suporte consecințele.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

