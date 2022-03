Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a publicat un anunt de consultare de piata pentru obtinerea de valori estimative cu privire la ramele electrice cu baterii (B-EMU), destinate traficului regional.

- ​Trenurile electrice noi care vor sosi in Romania in 2023 și 2024 vor avea confortul necesar unor trenuri de lung parcurs, iar Romania va alege curand sa suplimenteze comanda facuta la Alstom, astfel ca vor sosi in țara 37 de trenuri inter-regionale, a spus intr-un interviu pentru HotNews, Ștefan Roșeanu,…

- Ministerul Transporturilor cumpara 20 de trenuri electrice Foto: radioiasi.ro A fost semnat, astazi, la Ministerul Transporturilor, contractul pentru achiziția primelor trenuri electrice noi, care vor fi folosite la curse de lung parcurs. În baza acestui contract de 1,3 miliarde de lei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat un contract pentru achizitia a 20 rame electrice de lung parcurs, dar si pentru mentenanta acestora pe o perioada de 15 ani.

- Trenuri noi in Romania: Contractul pentru achiziția a 20 de rame electrice de lung parcurs a fost semnat. Cand și pe ce rute vor circula Trenuri noi in Romania: Contractul pentru achiziția a 20 de rame electrice de lung parcurs a fost semnat. Cand și pe ce rute vor circula Autoritatea pentru Reforma…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat vineri ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat un contract pentru achiziția a 20 rame electrice de lung parcurs și mentenanța acestora pe o perioada de 15 ani.

- Automotoare produse la uzina Malaxa in urma cu aproape un secol circula pe linia de tren Arad -Curtici, magistrala pe care CFR Infrastructura a modernizat-o cu sute de milioane de euro, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura. Sunt automotoare Malaxa din parcul activ CFR Calatori descrise drept ,,epave"…

- Un contract de cumparare de trenuri electrice, in continuare in suspensie FOTO: Alex Lancuzov. Contractul pentru achiziția celor 37 de trenuri electrice de lung parcurs înca nu poate fi semnat dupa ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a decis oficial sa excluda oferta…