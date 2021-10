România face din nou subiectul presei internaționale. Incendiul de la Constanța, a treia tragedie din ultimul an Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope sunt cateva dintre publicațiile internaționale […] The post Romania face din nou subiectul presei internaționale. Incendiul de la Constanța, a treia tragedie din ultimul an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- In plin val 4 al pandemiei, sistemul de sanatate din Romania este la un pas de colaps. Spitalele sunt asaltate de bolnavi, sunt prost dotate și nevoite sa duca mai mult decat pot. Incidentul de la spitalul din Constanța este al patrulea produs in mai puțin de un an. Pe 14 noiembrie 2020 la spitalul…

- Romania could start offering a third COVID-19 vaccine dose to medical staff and at-risk people as early as next week as the number of new daily cases was rising sharply, the head of the national vaccination committee said on Tuesday, according to Reuters. Romania is trailing European Union vaccination…

- Zeci de turiști, intre care și copii, au fost evacuați, marți dimineața, dintr-un hotel din stațiunea Eforie Sud, din cauza unui incendiu care s-a manifestat cu degajare mare de fum. Incendiul a izbucnit in jurul orei 4.00, la un hotel care are 44 de camere. Potrivit ISU Constanța, in hotel se aflau…

- Romania‘s centrist ruling coalition faced possible collapse on Thursday as a junior party withdrew support for the prime minister in a row over the sacking of its justice minister, threatening economic recovery and prolonged instability, according to Reuters. The dismissal of Stelian Ion deepened rifts…

- Toate sectiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise, duminica, la ora 7.00, in cadrul alegerilor parlamentare anticipate, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. 12 secții de votare sunt organizate in Romania, pentru…

- Un incendiu a izbucnit vineri la fostul Hotel Ibis, in prezent Continental, din Constanța. Flacarile au aparut in zona acoperișului. Pompierii intervin și, potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un aparat de aer condiționat. Incendiul a fost anunțat la 112. Acesta a aparut in…