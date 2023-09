Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale au impus restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei, intre Sulina și Galați. Incepand cu data de miercuri, 13 septembrie, Ministerul Transporturilor…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta, intr-un comunicat de presa, ca de miercuri au fost impuse restricții suplimentare de zbor in spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei, intre Sulina și Galați. Anuntul vine la o zi dupa ce MApN a transmis ca fragmentele gasite…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili privind managementul spatiului aerian national, au impus, incepand de miercuri, restrictii suplimentare de zbor in spatiul aerian limitrof granitei cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei,…

- Nr. 33313 septembrie 2023 Comunicat de presa Miercuri, 13 septembrie, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Reni si Ismail, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania.Ministerul Apararii Nationale a monitorizat in timp real situatia aeriana in zonele…

- Miercuri, 13 septembrie 2023, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Reni si Ismail, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania. Miercuri, 13 septembrie 2023, fortele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Reni…

- „Pot sa va spun ca nu a existat nicio piesa și nicio drona și nicio alta parte a vreunui dispozitiv care a ajuns in Romania. Noi avem control total asupra spațiului nostru național. Am verificat absolut tot și pot sa liniștesc populația: nu a existat nimic ce a ajuns in Romania, insa, da, suntem ingrijorați,…

- Romania și Ucraina au doua versiuni diferite in legatura cu prabușirea unor drone rusești pe teritoriul țarii nostre. Ucrainenii susțin ca astfel de aparate s-au prabușit și au explodat in Romania, in timpul atacului asupra portului Izmail de pe Dunare. De partea cealalta, autoritațile romane neaga…

- Atacuri rusesti executate cu drone au avut loc in cursul noptii trecute, asupra infrastructurii portului Reni din Ucraina, foarte aproape de Romania, Ministerul Apararii Nationale transmite ca in niciun moment mijloacele de atac utilizate de Federatia Rusa nu au generat amenintari militare directe la…